أمنعوا التصافح بالأيدي.. محافظ قنا: 85 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال العيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز قنا التسعة كثفت حملاتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة غلق المحلات والكافيهات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة التسول والتي أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.



وأوضح محافظ قنا أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 محضرا لمحال ومطاعم ومقاهي وورش لمخالفتهم تطبيق تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق في تمام التاسعة مساء، وكذلك تحرير 27 محضر مخالفات الإجراءات الاحترازية وفض 9 أسواق تجارية مخالف بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وناشد الداودي المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مجددا مطالبته المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون بارتداء الكمامات و تقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تعافي وخروج ١٠٩ من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية، بمستشفيات العزل بالمحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التأكد من سلبية المسحة لجميع المتعافيين، مؤكدا أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ملتزمة تماما بالبروتوكول العلاجى الذى أقرّته وزارة الصحة والسكان وهو ما ساهم فى تحقيق نسب شفاء عالية بين المرضى بمستشفيات المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية تبذل أقصى جهد من أجل رعاية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل من أجل تعافيهم وسلامتهم، لافتا إلى أن المحافظة شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين ضرورة الإستمرار فى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحفاظ على معدلات الانخفاض فى الإصابات.