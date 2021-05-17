الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يكشف استعدادات افتتاح بينالي فينسيا للعمارة

أبوسعدة
أبوسعدة

تنطلق الدورة السابعة عشر من بينالي فينسيا الدولي للعمارة بإيطاليا، بعد غد الأربعاء، بمشاركة عدد من الدول من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يستمر حتى شهر نوفمبر لعام 2021. 

وكشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن إدارة البينالي اتخذت كافة الاحتياطات لمشاركة مصر والدول الأخرى في الدورة الـ17 من بينالي فينيسا للعمارة، موضحا أنه كان من بين شروط المشاركة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا ما تم اتباعه بالفعل من خلال الجناح المصري، في الدخول والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا. 

وأوضح أبوسعدة لـ"الدستور"، أن هذه الدورة من بينالي فينسيا كانت من المفترض إقامتها في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها نظرا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن جهاز التنسيق الحضاري يمثل مصر في هذه الدورة بمشروع "الفتات المبارك"، وهو مقدم من الدكتور مصطفى ربيع عبدالباسط رئيس الفريق، وكل من المهندس محمد رياض الحلبي، عمرو أحمد علام، وأحمد عصام سعد، والذي يحمل عنوان الفتات المبارك "بائعة الخبز" والذي استطاع الفريق من خلاله توضيح كيفية إعاشة الإنسان من مختلف الطبقات في تكامل دون تفرقه بينهم. 

وأكد رئيس التنسيق الحضاري، أنه متفائل رغم كل الظروف التي نمر بها، بإقامة الدورة الـ17 من بينالي فينسيا للعمارة، آملا أن تحقق إقبالا كبيرا، بمجرد افتتاحه بعد غد، باستقبال الزوار والمهتمين.

جدير بالذكر أن بينالي فينيسيا يعد حدثا دوليا تشارك فيه الدول من مختلف أنحاء العالم، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها جناح دائم  في البينالي، كما أن مصر شاركت في العديد من الدورات، والتي نال فيها مشروع "بيكيا" الذي أهلته مسابقة  التنسيق الحضاري للاشتراك في المسابقة الدورة الماضية بشهادة تقدير، وشارك بعدها في العديد من المسابقات الدولية الأخرى.

وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية  للحاصلين عليها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي شاركت في البينالي.

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