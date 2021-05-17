لإنفجار إطار أمامي.. إصابة 4 في انقلاب سيارة في جرفس بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بقرية جرفس التابعة لمركز سنور بمحافظة الفيوم، وكان مرفق الإسعاف قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

واستقبل مستشفى الفيوم العام، كلا من" س. أ. ج"، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه في كسر بالظهر، وطفل مجهول الاسم والعنوان، 5 سنوات، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وخلع بالكتف الأيسر، و"أ. ع. ف" ،20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"ع. م. م" 22 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات شديدة بالصدر وجرح قطعي بالكتف، انقلاب سيارة بقرية جرفس، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية خلال سيرها على الطريق.

و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور الفيوم برفع آثار الحادث وعودة الحركة إلى الطريق مرة أخرى.

- العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

عثر على جثة لسيدة مجهولة الهوية في أرض زراعية، بطريق أسيوط الغربي دائرة مركز طاميةبمحافظة الفيوم، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، بها إصابات مختلفة جروح وكسور بالجسد، على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة البيانات، وتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة لوحدة طامية، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة، و جرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على مدير نيابة مركز طامية، طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.