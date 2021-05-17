الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لإنفجار إطار أمامي.. إصابة 4 في انقلاب سيارة في جرفس بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، بقرية جرفس التابعة لمركز سنور بمحافظة الفيوم، وكان مرفق الإسعاف قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

واستقبل مستشفى الفيوم العام، كلا من" س. أ. ج"، 16 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه في كسر بالظهر، وطفل مجهول الاسم والعنوان، 5 سنوات، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وخلع بالكتف الأيسر، و"أ. ع. ف" ،20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"ع. م. م" 22 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات شديدة بالصدر وجرح قطعي بالكتف، انقلاب سيارة بقرية جرفس، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية خلال سيرها على الطريق.

و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة مرور الفيوم  برفع آثار الحادث وعودة الحركة إلى الطريق مرة أخرى.

- العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على طريق أسيوط الغربي بالفيوم  

عثر على جثة لسيدة مجهولة الهوية في أرض زراعية، بطريق أسيوط الغربي دائرة مركز طاميةبمحافظة الفيوم، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، بها إصابات مختلفة جروح وكسور بالجسد،  على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة البيانات، وتم استدعاء سيارة إسعاف تابعة لوحدة طامية، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة، و جرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على مدير نيابة مركز طامية، طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

اصابة 4 أشخاص انقلاب سيارة بالفيوم

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

تمرد لاعبى الزمالك ورفضهم حضور التدريبات بسبب المستحقات (خاص)

حقيقة وظائف شركة مصر لتكرير البترول 2021

«هذه الكلمة لا تقال لى».. رئيس «الشيوخ» يرفض طريقة حديث «المحرزى»

فلسطين: الموقف الأمريكي حول العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن مرفوض

توقيع الشاباك .. من هو "حسام أبو هربيد" الذى اغتالته إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توقيع الشاباك .. من هو "حسام أبو هربيد" الذى اغتالته إسرائيل؟

«فتح» تعلن الإضراب الشامل وتدعو للنفير العام غدا

ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 198 شهيدًا و1300 مصاب