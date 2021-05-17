يارا تطرح أحدث أغنياتها «بلعب على المكشوف»

طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "بلعب على المكشوف"، من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم ، وإشراف عام خالد أبو منذر، و تولى المخرج وليد ناصيف مهمة إخراج الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين، وكشفت المطربة عن سعادتها البالغة بتقديم أغنية وكليب "بلعب على المكشوف" ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة ، واصفة التعاون مع الموسيقار طلال بالمثمرة ، من خلال رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، مشيرة إلى أمنيتها أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي ، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز لما تحمله من فكر وأسلوب فني رشيق .

- تتر مسلسل كله بالحب

وكانت يارا طرحت أغنية عنوان "كله بالحب" كتتر المسلسل الرمضاني الجديد "كله بالحب" وهو من تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وقد قامت يارا بتسجيلها في دبي.

- تتر باللهجة المغربية

و كانت قد أطلقت في بداية شهر آبريل تتراً باللهجة المغربية تحت عنوان "آه عالمكتوب" للمسلسل المغربي "ولاد العم" الذي سيعرض على قنوات mbc الشهر المقبل، هكذا تكون يارا أوّل فنانة غير مغربية تغنّي تتراً باللهجة المغربية في مسلسل مغربي.

- بدايتها الفنية

اشتركت في سنة 1998 ببرنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس، و غابت ثم عادت للساحة الفنية في أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004، وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف، ثم أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان "حب كبير" والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وصورت منه ايضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي.

و غنت دويتو مع فضل شاكر في 2006 بعنوان "خدني معك" مما ساهم في انتشارها عربيا تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الاولى "صدفة" سنة 2007 ، وأدتها للمرة الاولى اثناء مشاركتها كضيفة في احدى برامج الهواة وحققت نجاحا عربيا وخليجيا بشكل خاص، وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط.