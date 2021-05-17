«تموين بنى سويف» يضبط 294 مخالفة بالمخابز ومحاولة تهريب 5000 لتر سولار

شدًد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 6 إلى 16 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

- حملات تفتيشية تضبط 294 مخالفة بالمخابز

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار تلك الفترة والتى أسفرت عن ضبط 294 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 36 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 58 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 18 محضرا للتصرف في 99 جوال دقيق مدعم، 31 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و59 محضرا للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و66 محضرا لعدم نظافة المخابز وأدوات العجين.

- ضبط 53 مخالفة في محلات تجارية و بيع لحوم

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 15 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و27 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لمنشآت تمارس أنشطة تجارية بدون ترخيص ، ومحضرا لجزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبيعها وتم التحفظ على 15 كجم منها، و7 محاضر لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض.

- ضبط محاولة تهريب 5000 لتر سولار

وتم ضبط إحدى سيارات نقل المواد البترولية تقوم بنقل 5000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وقد تم تفريغ الكمية المضبوطة بإحدى محطات الوقود وتسليم السيارة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.