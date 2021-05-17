«لا أعرف سر اختفائه».. وردة الجزائرية عن الفيلم الغنائي

في مثل هذا اليوم السابع عشر من مايو عام 2012 رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، واحدة من جيل عمالقة الغناء العربي ومن زمن النغمات الصحيحة والأصوات العذبة التي واصلت العطاء دون توقف.

وتتحدث الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية عن سر اختفاء الفيلم الغنائي من السينما وأسبابه في حوار لها مع جريدة الوفد نشر بتاريخ 10 يونيو 1999 فتقول: “أنا شخصيا.. لا أعرف سر اختفاء الفيلم الغنائي، فتأريخ السينما يقول إن جميع الأفلام الغنائية حققت نجاحا جماهيريا، وعائدا ماديا كبيرا أيضا للمنتجين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة لي” حكايتي مع الزمان" والذي مازال حتى الآن يحقق إيرادات عالية".

وتضيف وردة الجزائرية "إذن فالمسألة ليست أن الفيلم الغنائي يتكلف كثيرا، فهو أيضا يحقق إيرادات كبيرة، بشرط أن يكون الفيلم الغنائي فيلما غنائيا بصحيح وليس فيلما عاديا ثم يحشر فيه كام (غنوة)".

وقد شاركت وردة فى العديد من الأفلام سواء كانت غنائية أم لا، ومن أبرز أفلامها: "ألمظ وعبده الحامولى" مع عادل مأمون ومع رشدى أباظة "آه يا ليل يا زمن" وغنت فيه ليالينا وحنين وليل يا ليالى، وفيلم "أميرة العرب" و"حكايتى مع الزمان"، وكذلك مع حسن يوسف فى فيلم "صوت الحب" وغنت فيه العيون السود وأغنية مالى وأغنية مستحيل واشترونى وفرحانة، وكان أول أفلامها السينمائية بعد عودتها من الجزائر.

يذكر أن السيدة وردة الجزائرية جاءت إلى مصر بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة في عام 1960، وهو نفسه من قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" حيث غنت فيه "روحى وروحك حبايب واسأل دموع عنيا" ليصبح بمثابة فاتحة الطريق إلى قلب جمهور القاهرة.