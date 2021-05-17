رسائل القوة والتحدي.. قصص فساتين ملكات جمال الكون لهذا العام

اختتم حفل ملكة جمال الكون لهذا العام، بالأمس، حيث توجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا ملكة باللقب، وكانت الوصيفة الأولى في النسخة 69 من المسابقة ملكة جمال البرازيل جوليا جاما، تلتها ملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا، وجاءت ملكة جمال الهند أدلين كاستلينو في المركز الرابع.

من أزياء ملكة جمال ميانمار الفائزة المستوحاة من قبائل ولاية تشين إلى فساتين ملكة جمال الفلبين المصنوعة في دبي، كان لفساتين ملكات جمال الكون لهذا العام الكثير من القصص القوية، حيث قالت لوين التي صعدت إلى قائمة أفضل 21 في الليلة الأخيرة يوم الأحد إن فستانها مستوحى من الأزياء العرقية لنساء تشين وكان بمثابة قصيدة لـ "جمال وشجاعة" نساء ميانمار.

وارتدت ملكة جمال الفلبين رابيا ماتيو فستانًا مستوحى من طائر ساريمانوك، وهو طائر أسطوري لشعب مارانو في مينداناو جنوب الفلبين، والذي يرمز إلى الحظ السعيد، كذلك فإن اللون البرتقالي الموجود في الزي يعبر عن الحرية والنجاح، وهو ما يصف امرأة اليوم.

أما فستان سواروفسكي الذي ارتدته أيضا المرصع بالكريستال، والمكتمل برأس مزين بالخرز الثقيل، مستوحى من إشراق شمس الفلبين، والأصفر هو لون الفرح والاحتفال وأمل في غد جديد.

وصمم الفنان الذي يقطن في دبي مايكل سينكو فستان ملكة جمال كند ويقول:" إنها امرأة ملهمة ورحلتها كلاجئة من السودان للفوز بلقب ملكة جمال كندا ليست أقل من مذهلة.. لذلك ابتكرنا فستانًا للاحتفال بذلك.. إنها رسالتنا عن القوة والأمل".

وارتدت ملكة جمال رومانيا بيانكا تيرسين ثوبًا مستوحى من الفراشات مصنوع من الترتر الفرنسي وكريستال سواروفسكي من مجموعة ربيع صيف 2021، كما ظهرت ملكة جمال جمهورية التشيك كلارا فافروسكوفا فستانًا آخر مستوحى من الفراشات مع كتف مكشكش وهو أيضًا من مجموعة سينكو لربيع وصيف 2021.

وكان هناك الكثير من السحر والتألق على خشبة المسرح حيث تنافس المتسابقون من 74 دولة على تاج 2020، الذي تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وارتدت ملكة جمال الهند أدلين كاستلينو، التي احتلت المركز الرابع في تلك الليلة، فستانًا لامعًا بلون الشمبانيا من تصميم الثنائي شين وفاجوني بيكوك.

وقالت ملكة جمال تايلاند أماندا أوبدام إن فستانها الأزرق، من علامة Oat Couture، مستوحى من المحيط.

استخدمت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونج جزء الزي الوطني، فارتدت بذلة حمراء متلألئة وحذاء متناسق يصل إلى الفخذ، استدارت لتكشف عن رداءها الذي كتب عليه عبارة "Stop Asian Hate" بألوان العلم السنغافوري.

ونشرت على انستجرام: "ما فائدة هذه المنصة إذا لم أتمكن من استخدامها لإرسال رسالة قوية للمقاومة ضد التحيز والعنف.