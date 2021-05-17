خبير اقتصادي يشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية: تشهد تعاونًا مثمرًا في عدة مجالات

قال الخبير الاقتصادي محمد شعير إن التعاون المصري - الفرنسي على أعلى مستوى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد.



أضاف شعير لـ"الدستور"، أن القاهرة وباريس شريكان مهمين في العديد من القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أنه يوجد تعاون بين الشركات الفرنسية وشركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالشأن التجاري حيث تمتلك شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع لها في العاصمة الفرنسية.



وأوضح أن هناك تعاون بين الشركة القابضة للتأمين وشركة فرنسية من أجل تطوير عمارات القاهرة الخديوية المملوكة للشركة القابضة للتأمين، مؤكدًا أن فرنسا من الدول الداعمة لمصر استثماريًا في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية المهمة.



قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه صباح اليوم، مضيفًا أن القمة المصرية الفرنسية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة.

أضاف في تصريحات تلفزيونية أن فرنسا شريك تنموى واستراتيجى لمصر، والقاهرة حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات التى تساهم فى دعم السودان، والعلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، لافتًا إلى أن الخبرة المصرية كبيرة بالشأن السوداني، لذلك حرص الجانب الفرنسي على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.