الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي دمر الشقة.. إنقاذ أسرة من الموت في العجوزة

حريق
حريق

أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 4 أفراد من الموت المحقق إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السودان بميدان المحكمة بالعجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 

كان اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء عطية، مدير شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السودان، وعلى الفور انتقلت سيارتان من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم إنقاذ الأسرة المكونة من 4 أفراد وإخماد الحريق. 

- نتائج التحريات 

وبإجراء التحريات، تحت إشراف المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم العجوزة، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل لوحة التحكم بالشقة مما أدى إلى اشتعال النيران في أرجاء الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب في مطعم ببولاق الدكرور، دون وقوع إصابات، وكان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في مطعم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق ولا شبهة جنائية.

- أبرز أسباب الحرائق 

وكانت الحماية المدنية قد وضحت في رسائل توعوية أبرز أسباب اندلاع الحرائق والتي كان منها التالي:

1. ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيًا بوجود الحرارة.

2. السهو: كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلًا.

3. الحوادث: كحوادث السيارات أو الطائرات.

4. التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

5. حدوث شرر أو ارتفاع غير عادى فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية.

6. اللامبالاة والإهمال: كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

7. الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

8. وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل.

9. العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.

10. الجهل: كسوء استعمال النار.

كما يوجد أسباب أخرى لا يد للإنسان فيها، وذلك كالصواعق والزلازل وارتفاع حرارة الجو.

اسرة حريق شقة العجوزة ماس كهربائي

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