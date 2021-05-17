«شكرى»: القاهرة تسعى لوقف التصعيد العسكرى وإطلاق مفاوضات سياسية للحل الدائم

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، إن مصر تواصل اتصالاتها مع كل الأطراف لتحقيق التهدئة.

وأضاف لـ سكاي نيوز عربية، القاهرة تسعى لوقف إطلاق النار، واتفاق قريب لوقف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن مصر تهدف لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وإطلاق مفاوضات سياسية للحل الدائم والشامل.

حسام أبوهربيد

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام عربية منذ قليل باغتيال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد حسام أبو هربيد.

يأتي هذا فيما طلب الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، من سكان بعض المستوطنات الحدودية مع غزة التزام منازلهم حتى إشعار آخر، ووفقا لما نقله الإعلام الإسرائيلية فقد طالبت حكومة الاحتلال من جميع سكان غلاف غزة بدخول الملاجئ حتى مسافة 4 كم.

تجدد الغارات

كما تجددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، صباح اليوم الإثنين، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت عشرات الغارات منازل ومصانع وأراض زراعية في مناطق متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع (فومكو) الواقع شرق جباليا، بعد استهدافه من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أصيب، اليوم، العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن مواجهات اندلعت، فجرا، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق.