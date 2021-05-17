رانيا يوسف تستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»

تستعد الفنانة رانيا يوسف لبدء تحضيرات الجزء الرابع من المسلسل الدرامي الشهير "الآنسة فرح" والذي حققت أجزائه السابقة نجاحا كبيرا.

ومن المقرر أن يبدأ أبطال مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع تصوير أول مشاهده في شهر يونيو المقبل.

ويشهد الجزء الجديد أحداثها مختلفة وتطورات جديدة في شخصية فرح التي تقوم بدورها اسماء ابو اليزيد وعلاقتها بمن حولها.

المسلسل من المقرر عرضه على منصة "شاهد vip"، وشهد عرض الجزء الثالث من الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، وقنوات MBC ردود فعل مميزة حيث، يستكمل الجزء الرابع من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحقن التلقيحي لم يكن خاصا بشادي.

أبطال مسلسل “الآنسة فرح”

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.



مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في موسم رمضان المنصرم في مسلسل ملوك الجدعنة امام كلا من مصطفى شعبان وعمرو سعد وقدمت دور نجلاء شقيقة سفينة وهو الدور الذى تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وشهد مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك في بطولته عمرو سعد، تصاعدا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق اولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن “نجلاء” رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم “سفينة وسرية”.

والمسلسل شارك في بطولته رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.