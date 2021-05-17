الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هولندا واليونان تثمنان جهود مصر لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

تلقّى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالين هاتفيين من كل من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس"، ووزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك".

وخلال الاتصالين، تم التباحُث حول التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

كما تم التطرق إلى المساعي المبذولة سعيًا نحو التهدئة، حيث ثمّن وزيرا الخارجية الدور المصري في هذا الصدد، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.

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