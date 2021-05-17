«المريخي» و«العديسي» و«القليعي» في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

ينظم بيت الشعر بالأقصر في الثامنة مساء اليوم، أمسية شعرية، لعدد من الشعراء المصريين، يشارك فيها كل من الشاعر والكاتب أحمد المريخي، والشاعر سيد العديسي، والشاعر سعد القليعي.

تبث الأمسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة ببيت الشعر، يقدمها الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.

ويستضيف بيت الشعر أسبوعيًا نخبة من الشعراء والكتاب والمثقفين، بشكل مستمر، وينظم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة.

يشار إلى أن أحمد المريخي، شاعر وكاتب، وصدرت له 3 دواوين هي " ضد رغبتي"، و" حركات مراهقين"، و"ما فعلت يدي"، أما الشاعر سعد القليعي صدر له عدة دواوين منها: " أجنة الروئ"، و" قيل كل سبق"، والشاعر سيد العديسي صدر له عدة دواوين: "قبلي النجع"، و"كقاطع طريق".

وبيت الشعر بالأقصر، افتتح في 14 نوفمبر عام 2015 بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة آنذاك، وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر آنذاك.

وأصبح بيت الشعر العربي بمدينة الأقصر، منارة شعرية وأدبية سلطت الضوء على شعراء الأقصر والصعيد، وصار حلقة وصل بينهم وبين شعراء الوطن العربي.

بيت الشعر وُلد ضمن مبادرة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة لنشر بيوت الشعر في الوطن العربي بهدف إثراء الحياة الأدبية، حيث وقع الاختيار على الأقصر لتكون مقرًا لبيت الشعر في مصر، باعتبارها واحدة من أهم المدن حاضنة الإبداع العربي والشعر في مصر بعيدًا عن العاصمة.

يقيم البيت نشاطات يومية وأسبوعية تشمل أمسيات وندوات ومحاضرات ودورات تدريبية علي فنون الشعر واللغة العربية والخط العربي وكل روافد الأدب والتراث العربي، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، بالإضافة لمهرجان الشعر السنوي الذي يقام في شهر نوفمبر كل عام بمشاركة شعراء مصر والوطن العربي.

أنتج بيت الشعر العديد من الدواوين لشعراء مصريين من أجيال مختلفة، وعشرات الكتب والدراسات الأدبية والفنية، وقدم الكثير من الشعراء الشباب للجمهور لم يكن أحد يسمع عنهم شيئًا، وحصدوا جوائز عربية ومحلية عدة وتصدروا مسابقات الشعر في الوطن العربي وملأوا وسائل الإعلام بقصائدهم وأشعارهم القوية.