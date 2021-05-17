الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 29 منشأة فى الغربية لمخالفة الإجراءات الاحترازية والمواعيد

تشميع وغلق
تشميع وغلق

أعلنت محافظة الغربية عن أنه تم غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال يوم أمس الأحد.

ودعا طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قام مساء أمس، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق مواعيد الغلق التي أعلنتها اللجنة العليا لفيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا (البحر، النحاس، ابن الفارض، المعاهدة، الفاتح، المحطة، الجلاء، الكورنيش، شارع ٣٠٦ ومنطقة الاستاد )، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات بالشوارع والتنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم وعدم افتراش الطريق العام،إلى جانب توجيه رؤساء الأحياء برفع الأتربة والقمامة بصورة مستمرة .

وأسفرت الجولة عن غلق عدد (١) مشحمة ، رفع الإشغالات في أول شارع بوابة الكليلة ، غلق (١) صالون حلاقة، غلق (٢) ورشة.

واستمرت الجولة لتشمل تفقد مدينة قطور، حيث تم تفقد التزام (المحال التجارية، المطاعم، الكافيهات، المقاهي والورش) بمواعيد الغلق وبتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأثنى المحافظ على التزام المحال بمركز قطور. 

كما وجه المحافظ كلاً من نائبه، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية، باستمرار الجولات بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق إلى جانب متابعة مدى تطبيق منظومة رفع القمامة بالأماكن المختلفة.

أصحاب المحلات اللجنة العليا الطريق العام فيروس كورونا جولة تفقدية محافظ الغربية انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد محافظة الغربية الاجراءات الاحترازية منع التجمعات قرارات الحكومة كورونا المستجد تطبيق الإجراءات مخالفة الإجراءات المحال التجارية غلق وتشميع للحد من انتشار فيروس كورونا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمخالفة الإجراءات الإحترازية

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

هولندا واليونان تثمنان جهود مصر لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

«تقلبات في الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الزراعة» تكشف حقيقة تسبب البطيخ في التسمم

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

تخليد ذكرى 30 شهيداً على جدران المنصورة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 198 شهيدًا و1300 مصاب

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية