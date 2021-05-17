غلق وتشميع 29 منشأة فى الغربية لمخالفة الإجراءات الاحترازية والمواعيد

أعلنت محافظة الغربية عن أنه تم غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال يوم أمس الأحد.

ودعا طارق رحمي، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قام مساء أمس، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق مواعيد الغلق التي أعلنتها اللجنة العليا لفيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا (البحر، النحاس، ابن الفارض، المعاهدة، الفاتح، المحطة، الجلاء، الكورنيش، شارع ٣٠٦ ومنطقة الاستاد )، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات بالشوارع والتنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم وعدم افتراش الطريق العام،إلى جانب توجيه رؤساء الأحياء برفع الأتربة والقمامة بصورة مستمرة .

وأسفرت الجولة عن غلق عدد (١) مشحمة ، رفع الإشغالات في أول شارع بوابة الكليلة ، غلق (١) صالون حلاقة، غلق (٢) ورشة.

واستمرت الجولة لتشمل تفقد مدينة قطور، حيث تم تفقد التزام (المحال التجارية، المطاعم، الكافيهات، المقاهي والورش) بمواعيد الغلق وبتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأثنى المحافظ على التزام المحال بمركز قطور.



كما وجه المحافظ كلاً من نائبه، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية، باستمرار الجولات بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق إلى جانب متابعة مدى تطبيق منظومة رفع القمامة بالأماكن المختلفة.