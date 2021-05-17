نواب الشيوخ يدينون اعتداءات إسرائيل الغاشمة على قطاع غزة

قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إن تاريخ القدس لا ينفصل عن فلسطين وكان اسم فلسطين كنعان نسبة للكنعانين العرب قبل وجود اليهود والمسحين بها وهو ما يعني أنها أرض عربية، داعيا شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم «أوقفوا القتل وكفى الصمت والكيل بمكيالين» وطالب بالعمل الفوري علي وقف تلك الاعتداءات وبدء مفاوضات السلام وفقا لما تقرره مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي والعمل على حل تلك المشكلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما قال النائب سامح عاشور إن العالم لا يحترم إلا الأقوياء وأن الرهان على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية هو رهان خاسر، فمصر لم تسترد سيناء إلا من خلال انتصار ساحق في حرب 73، وأضاف أن ما يحدث الآن من اعتداءات غاشمة والعالم كله يتواطأ علي العرب ولابد أن نمكن أبناءنا وأحفادنا من استرداد مقدستنا ونحن مع الكفاح الفلسيطيني بكل الوسائل المتاحة ومصر مدركة تماما أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وأن ما يحدث يراد به في النهاية مصر.

من جهته، طالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوقوف دقيقة حداد وصمت وقراءة الفاتحة علي 200 من شهداء فلسطين نتيجة الاعتداء والعدوان الغاشم علي الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي لا تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة أو شاب، فجميع الشعب في مرمى نيران هذا العدوان الغاشم، وقدم النائب التحية للقيادة المصرية وتحرك الدولة المصرية لوقف هذا العدوان الغاشم.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال المعد سلفا من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ سيناقش المجلس خلال الجلسة العامة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.