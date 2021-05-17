الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رؤساء الهيئات البرلمانية بالشيوخ يدينون الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أدان رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدام القوة الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال النائب حسام الخولي: باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة وأضاف أعني ما أقول ولابد من ذكر فلسطين المحتلة وعدم اختصار الأمر في الاعتداء على قطاع غزة ولابد من تذكرة العالم أجمع باحتلال هذا الجزء الغالي من الأمة العربية والإسلامية.

وقال إن الأجيال تتوارث أن فلسطين محتلة من كيان صهيوني غاشم وتعجب الخولي من المجتمع الدولي في ظل ما يتم ما يشاهده هذا العالم أجمع من خلال شاشات التلفاز وما يحدث من هدم وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء على البنية التحية والمستشفيات وحتى المباني التابعة للأمم المتحدة يتم الاعتداء عليها.

وطالب الخولي المجتمع الدولي بالتحرك السريع لكبح جماح هذا العدوان الغاشم كما طالب منظمات المجتمع الدولي بالتحرك ورصد كل ما يتم من اعتداءات وانتهكات و قدم الخولي التحية والتقدير لابناء الشعب الفلسطني للصمود والدفاع عن ارضه وعرضة كما قدم التحية للقيادة السياسية التي امرت بفتح معبر رفح بسرعة لاستقبال الحالات المصابة من الفلسطينين نتيجة هذا العدوان الغاشم.

كما قال النائب محمد هيبية إن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ يدنيون بشدة هذا العدوان الذي نتج عنه مقتل واستشهاد 197 منهم أكثر من 60 طفل.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وأضاف أنه في شهر رمضان المبارك تم انتهاك حرمة المسجد الأقصى وتم دهس الفلسطينيين وحرق أشجار الزيتون وتم تهجير العديد منهم من منازلهم بحي الشيخ جراح وهذا ترسيخ لنظام الفصل العنصري والقضاء علي الهوية الفلسيطينية ومنع أداء الصلاة بالمسجد الأقصى.

كما أدان وبشدة المستشار بهاء الدين أبوشقة الاعتداءات الإسرائيلية وقال إنه باسمه وباسم حزب الوفد ندين تلك الهجمات البربرية الوحشية علي الشعب الفلسطيني الأعزل.

فلسطين شهر رمضان حقوق الانسان قطاع غزة المسجد الأقصى مستقبل وطن حزب الوفد

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