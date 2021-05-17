نتيجة اللوتري 2022.. وشروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

يتطلع الكثیر إلى معرفة نتيجة الھجرة العشوائية لأمريكا 2022، والتي تعرف بـ "اللوتري الأمريكي"، حیث أعلنت وزارة الخارجیة الأمريكية عن فتح باب التسجیل للھجرة إلیھا خلال الفترة من 7 أكتوبر 2020 وحتى 10 نوفمبر 2020، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة اللوتري 2022 للهجرة العشوائية لأمريكا

وبدأ إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 خلال مايو الجاري، ويمكن لجميع المتقدمين الذين سجلوا في قرعة اللوتري الاستعلام عن نتائج قرعة الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وبرنامج الهجرة العشوائية هو قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم البطاقة الخضراء أو "Green Card" وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، ويتم تنظيمه كل عام.

مزايا قرعة اللوتري 2022

ومن خلال "اللوترى" تمنح الولايات المتحدة حق الإقامة بها لحوالى 50 ألف شخص من مختلف الجنسيات، سواء بهدف العمل أو الدراسة أو العيش في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم، وذلك من خلال قرعة عشوائية، ويمكن لأى شخص أن يقوم بالتسجيل فى اللوترى للحصول على فرصة الهجرة لأمريكا.

وتهدف القرعة إلى تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة، من خلال اختيار أشخاص يأتي معظمهم من بلدان كانت معدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة منخفضة في السنوات الخمس السابقة.

ويمكن لحاملي البطاقة الخضراء، التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية دون أن يفقدوا جنسيتهم الحاصلين عليها من بلدهم التي ولدوا فيها، وتعتبر بطاقات الجرين كارد سارية المفعول لمدة عشر سنوات ويمكن تجديدها بإجراءات بسيطة.

شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

ومن أبرز شروط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة:

- أن يكون المتقدم من دولة من الدول المؤهلة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا.

- أن يكون المتقدم حاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل، أي أكمل مرحلتين دراسيتين مدتها 12 سنة من التعليم الابتدائي والثانوي الرسمي بنجاح.

- ‏امتلاك جواز سفر ساري المفعول عند التقديم، وشرط جواز السفر أصبح من الشروط الأساسية للتقديم في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

- أن تكون المتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء، ضمن إحدى الفئات المؤهلة وفقًا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكية، سواء من خلال التوظيف، أو من خلال العائلة، أو كمهاجر خاص، أو من خلال وضع اللجوء، وغيرها من الفئات الموضحة باستفاضة في الرابط التالي لموقع الوزارة الأمريكية، من هنا.

- ‏تقديم طلب واحد في القرعة، مع العلم أن تقديم أكثر من طلب ‏يؤدي إلى استبعاد كافة الطلبات المقدمة.