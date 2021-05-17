ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 198 شهيدًا و1300 مصاب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على القطاع إلى 198 شهيدا بالإضافة إلى 1300 إصابة، حسبما نقلت عنها فضائية «الحدث»، قبل دقائق.

كما نقلت «الحدث» بالتزامن عن مراسلها بقطاع غزة إفادته بإصابة 8 إسرائيليين في قصف الفصائل على المستوطنات المحاذية لغزة، فيما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، باستشهاد فلسطينين وجرح 2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة غربي غزة.

وشنّ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في تصعيد دخل اليوم الاثنين أسبوعه الثاني.

وقال جيش الاحتلال إن هجماته الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت أنفاقا لحركة حماس عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.

وأضاف أنه قصف أيضا الليلة الماضية 9 منازل تعود لقادة من حركة حماس في غزة، قال إنها تضم مخازن للأسلحة، إلا أن هذه الهجمات عادة ما يسقط ضحيتها عدد من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي يطلق عليها "حارس الأسوار".

وفي المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والمستوطنات.

وطالت رشقة صواريخ فلسطينية مستوطنات غلاف قطاع غزة، وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات حدودية مع قطاع غزة البقاء في البيوت والدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وتم نقل 8 إسرائيليين إلى المستشفيات نتيجة الرشقات الصاروخية الأخيرة على عسقلان والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وتزايدت الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية لأسوأ تصعيد منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.

رئيس الوزراء الفلسطيني: الغارات الوحشية الإسرائيلية أبادت عائلات كاملة في غزة

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، إن إسرائيل ترتكب جرائم ممنهجة ضدنا وتبثها على الهواء مباشرة للعالم، لافتا إلى أن الغارات الوحشية الإسرائيلية أبادت عائلات كاملة في غزة.

وأكد محمد اشتيه أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا تمتلك أي دولة حق النقض، مطالبا بقرار أممي يقضي بعدم شرعية كافة الإجراءات الإسرائيلية.