النائب طارق رضوان: السيسي انتصر لحقوق الإنسان الإفريقي

أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن ثقته التامة فى أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية "باريس" أمس الأحد، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغداً ستكون لها أثارها الإيجابية والكبيرة لصالح الشعب السودانى وجميع شعوب القارة السمراء.

وقال رضوان، فى بيان اليوم، إن حقوق الإنسان داخل السودان وعدد كبير من الدول الإفريقية شهدت تراجعاً كبيراً بسبب المشكلات والأزمات التى عانت منها العديد من الدول الإفريقية خاصة مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل، مؤكداً أن الرئيس السيسى لدية دراية كاملة بمشكلات وأمال وطموحات الشعوب الإفريقية وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى العام قبل الماضى فى أن يتنصر لحقوق الإنسان الإفريقي وأن يجعل لإفريقيا صوتها المسموع عالمياً، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية سوف تحقق نتائج إيجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير في توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى.

وطالب رضوان بضرورة أن يهتم المؤتمرين بإسقاط الديون السودانية والإفريقية خاصة بعد مواجهة الاقتصاد السودانى والاقتصاد الإفريقى للعديد من الأزمات والمشكلات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى كل من السودان ودول القارة السمراء لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من أجل مواجهة ازمة البطالة الطاحنة داخل إفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.