الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بـ«أحداث شارع السودان»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

أيدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، معاقبة المتهم ياسر فتيان محمد فتيان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وكانت ذات الدائرة قد أصدرت حكما غيابيا على المتهم بالسجن المؤبد، حيث كان هاربا وتم إلقاء القبض عليه، وقام بعمل إجراءات لإعادة محاكمته حضورياً وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة لأقوال الشهود ومرافعة الدفاع أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي. 

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم سالف الذكر في القضية رقم 12033 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة القتل العمد.

- السجن المؤبد لمتهمين والحبس 10 سنوات لحدث

 وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.

محكمة الجنايات السجن المؤبد المتهم أحداث شارع السودان

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

هولندا واليونان تثمنان جهود مصر لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

«تقلبات في الحرارة والرطوبة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الزراعة» تكشف حقيقة تسبب البطيخ في التسمم

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

تخليد ذكرى 30 شهيداً على جدران المنصورة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 198 شهيدًا و1300 مصاب

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية