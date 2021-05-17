مجلس الشيوخ يدين ممارسات الاحتلال في غزة.. ويؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني

أدان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأشد العبارات الممارسات الغاشمة لقوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

و قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: «تابعنا ما تعرض له المسجد الأقصى والمصلين العزل، ثم تحولت لساحة حرب في الأراضي المقدسة في مشهد استفز شعوب العام اجمع في ظل التجهيز القصري من المنازل في الشيخ جراح وازداد الأمر سوءا بتنفيذ عملية عسكرية قطاع غزة أوقعت أعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين، ما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة».

ودعا المجلس المؤسسات الدولية والأممية أن تتحمل مسئوليتها وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني.

وقال: «مجلس الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية ويؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».