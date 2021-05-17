25 وفاة و9635 إصابة بكورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة و9635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله" إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 111 ألفا و82 إصابة، فيما تم تسجيل 614 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن 6853 حالة مصابة بكورونا في السجون من بين الحالات الجديدة، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمتعافين 64 ألف حالة، بينما تخضع 35 ألفا و55 حالة للرعاية الطبية في المستشفيات.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.