صفوف النقل..

يبحث طلاب الصف الأول الثانوي، عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم للتعرف على نتيجة الامتحان المجمع للفصل الدراسي الثاني، الذى عقد فى شهر أبريل الماضي.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج لن تعلن إلكترونيا على موقع الوزارة كما هو معتاد وإنما تعلنها المدارس من خلال الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أن تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تتم وفق درجات الطالب فى امتحان شهر أبريل فقط، ونتائج الترم الأول لن تضاف إلى تقييم الطالب ودرجاته فى العام الدراسى 2020-2021.

حيث تعلن المدارس النتائج عبر صفحاتها ويتم وضعها فى مكان واضح فى المدارس حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها، وشددت الوزارة على أن حصول الطالب على نتيجته يتم بشكل مجاني دون أى مقابل مادى.

كما أتاحت المدارس لطلابها أسئلة المواد غير المضافة للمجموع عبر صفحاتها الرسمية، لحلها بالمنزل وإعادة تسليمها للمدرسة لتصحيحها.

الامتحان التكميلي للطلاب

وشددت الوزارة، على ضرورة إبلاغ المدارس الطلاب الذين يؤدون امتحان تكميلى فى شهر مايو الجارى .

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين يؤدون امتحانا تكميليا خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، والذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة و يعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وكانت قد انتهت الإدارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والإعلان عنها داخل المدارس.