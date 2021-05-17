الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من أبرزها ضبط 1.97 طن كبدة فاسدة في الجيزة

ضبط 1147 قضية تموينية في 3 محافظات خلال 24 ساعة

قضيه تموينية
قضيه تموينية

نجحت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية من  ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة في  3 محافظات خلال 24 ساعة، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

و  أسفرت هذه للحملات عن ضبط 1147 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة  أبرزها، ضبط (1,97 طن كبدة مُجمدة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة. 

وتم ضبط (1,1 طن أسماك مملحة سردين) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة القاهرة. 

- ضبط 2٫3 طن مخللات فاسدة في الغربية


كما ضبط (2٫3 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المخللات بدون ترخيص بمحافظة الغربية. 


 وأسفرت الجهود عن ضبط (2٫2 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة قنا. 

- ضبط 1,5 طن سلغ غذائية فاسدة في القاهرة


ضبط (1,5 طن "سكر حر – أرز أبيض – فول – جبن أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.


كما تم ضبط (2500 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من  الأمراض مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك صيدليةبمحافظة القاهرة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فاسدة وزارة الداخلية القاهرة الجيزة قنا الحوادث

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