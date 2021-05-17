خبير اقتصادي يكشف حجم التعاون التجاري بين مصر وفرنسا

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في غاية الأهمية، حيث تعتبر شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر.

وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فد بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020، وتمثل إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 بلغ 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.

وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي، بالتالى مع وجود علاقات سياسية يمكن تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات المباشرة و رفع معدلات التبادل التجارى و التعاون بين البلدين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة (المتحصلات) من فرنسا 448.8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة (المدفوعات) إلى فرنسا 1312.6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863.8 مليون دولار خلال عام 2018-2019 .

ويشارك الرئيس السيسى فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، ومن المقرر أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر و الاصلاحات الاقتصادية و السعى لزيادة حجم الاستثمارات الوافدة من فرنسا ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين