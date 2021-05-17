دعوات للديمقراطيين في الكونجرس تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن 28 عضواً من الديمقراطيين من الكونجرس الأمريكي أصدروا بياناً يشددون فيه على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المجلة الأمريكية، إن تلك الخطوة لم تعلن عنها بعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعدما دعا وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إلى العودة للهدوء وإنهاء العنف في القطاع.

وأوضح التقرير الأمريكي، أن 28 عضوا فى مجلس الشيوخ بقيادة سيناتور جورجيا جون أوسواف أصدروا بيانا مشتركا، "لمنع مزيد من الخسارة لأرواح المدنيين ولمنع مزيد من التصعيد فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، نحث على وقف فورى لإطلاق النار".

ومن بين الموقعين على البيان السناتور كورى بوكر وتانى داكورث وديك دوربين وتيم كاين وأناس كينج وأمى كلوبتشار وإد ماركى وجيف ميركلى وبيرنى ساندرز وإليزابيث وارن.

فيما أشار التقرير الأمريكي، إلى أن على الرغم من دعوات المتقدميين لإدانة الأفعال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في ظل أعمال العنف والكراهية، إلا أن الإدارة الأمريكية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ونقلت المجلة الأمريكية عن السيناتور بيرنى ساندر الأمريكى اليهودى المستقل إدارة بايدن على إدانة المتطرفين الإسرائيليين.

وفيما يدخل التصعيد في الأراضي الفلسطينية أسبوعه الثاني، شنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة، فجر وصباح الاثنين، على مناطق في قطاع غزة، يرافقها قصف مدفعي إسرائيلي مستمر، حسبما أفادت قناة لالعربية الاخبارية، يقابلها رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه المدن الإسرائيلية.

وفي تطور، تم إطلاق رشقة صواريخ فلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة البقاء في البيوت الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت الليلة الماضية "الأنفاق تحت الأرضية" التابعة لحماس مرة أخرى، وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تضرر في الهجوم حوالي 15 كيلومتراً من الأنفاق في شمال قطاع غزة، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود إصابات جرّاء قصف إسرائيلي على وادي السلقا في دير البلح، وحي التفاح، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الجيش: "قصفنا 1180 هدفاً في قطاع غزة ورصدنا إطلاق 3160 صاروخا وقذيفة من القطاع" منذ بدء التصعيد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه منذ الساعة السابعة مساء الأحد وحتى السابعة صباحًا من صباح الاثنين، أُطلق نحو 60 صاروخًا من قطاع غزة الى داخل إسرائيل حيث سقط نحو 10 منها داخل القطاع، بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها وفق سياسة الاعتراض.