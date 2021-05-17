السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، بسبب فيروس كورونا.

وكانت السفارة السعودية في القاهرة قد أصدرت بيانا توضيحيًا بشأن شروط سفر مواطني السعودية إلى مصر.

شروط السفر من مصر للسعودية

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، ننبه على السعوديين القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط يجب الاستجابة إليها.

وذكرت السفارة أن هذه الشروط تشمل: أولاً دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولاراً أميركيا عن كل شخص.

أما الشرط الثاني: أن يكون لدى المواطن تحليل "PCR" لفيروس كورونا من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا يتجاوز موعدها 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، والشرط الثالث: ألا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ اليوم، الاثنين، تسيير أولى رحلات الطيران للسعوديين، عبر فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

شروط السفر بين السعودية والبحرين

يأتي هذا فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية عن أنه "تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

كما تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين وفق الاشتراطات الآتية:

1. أن يكون المسافرون ممن تتجاوزت أعمارهم (18) عامًا.

2. أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا، وأكمل جرعات لقاح (كوفيد- 19) أو محصّنًا متعافى، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات السعودية عن إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.