ضبط 3128 مخالفة لعدم ارتداء كمامة وفض 46 سوقا عشوائيا في دمياط

منذ بداية الشهر الجاري

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة المواطنين، معلنة أنه تم تنفيذ حملات بشكل متواصل منذ مطلع مايو الجارى حتى أمس الأحد والتى استهدفت المرور على المنشآت بكافة المناطق بالمحافظة، إذ أسفرت نتائجها عن تحرير 3128 محضر لعدم ارتداء الكمامة و فض 46 سوقا عشوائيا، و كذا 21 تجمعا لأفراح و سرادقات عزاء، بالإضافة إلى غلق وتشميع 66 مركزا للدروس الخصوصية.

- غلق وتشميع 170 مقهى ومحل تجاري وورشة

وأضافت محافظ دمياط أنه وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من قرارات لمجابهة تداعيات تلك جائحة فيروس كورونا المستجد خلال أواخر شهر رمضان و إجازة عيد الفطر المبارك، و التي كان منها الالتزام بمواعيد غلق المحال فى التاسعة مساءً، فقد تم رصد مخالفات عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و اختراق مواعيد الغلق، حيث تم غلق وتشميع 170 مقهى ومحل تجاري وورشة بعدة مناطق.

و وجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق والمخابز، ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة، و زيادة حصص مستودعات الغاز من الاسطوانات، وكذا تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية.

- تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع

كانت الدكتورة منال عوض قد شددت على مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ و توافر الأدوية و المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات و جاهزية مرفق الإسعاف ، وواصلت المحافظ توجيهاتها إلى المديريات الخدمية بمنع أى فعاليات أو تجمعات او مؤتمرات خلال فترة العيد، مؤكدة على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية و اتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، و متابعة مواقف سيارات النقل العام و الأجرة لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، وشددت أيضاً على تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث.