الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلغاء رحلتين بين القاهرة وبيروت لانخفاض عدد المسافرين

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي، عن إلغاء رحلتين تابعتين لإحدى شركات الخطوط الجوية التابعة لإحدى شركات الطيران العربية بين القاهرة وبيروت، لانخفاض الأعداد الركابية وعدم الجدوى الاقتصادية من إقلاعها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الحالات.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن غرفة عمليات مطار القاهرة الدولي، تلقت إخطارا من مسئولى رحدى شركات الطيران العربية يفيد بإلغاء رحلتيها "سفر ووصول" رقمى 302 و303 بين القاهرة وبيروت لقلة الحجوزات المقررة على متن الرحلتين.

وأشارت المصادر، إلى أنه على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة بإخطار الإلغاء الوارد من مكتب الشركة العربية بمطار القاهرة الدولي، لاتخاذ الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالاتى السفر والوصول.

 

زيادة معدلات التشغيل للمطارات المصرية

 

وأكدت المصادر، أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت أنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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