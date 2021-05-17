الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

23.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية نزالى داود بسوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

 

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جارى تنفيذ أعمال مشروع صرف صحى قرية الصفيحة بمركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣.٥ مليون جنيه لتخدم ٦٦٣٠ مواطنا.


وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التى تبلغ طاقتها التصميمية ٥٦٢٠ متر مكعب لكل يوم، وكذلك جارى مد شبكات الانحدار التى تبلغ اطوالها ٧٥٤٠ مترا وخط الطرد بقطر ٢٥٠ ملى متر بطول ٩٥٠ مترا، وأنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن ٣٣.٥% على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى ديسمبر من العام الجارى.

مياه سوهاج تكرم العاملين وأبنائهم من حفظة القرآن الكريم

فيما كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب العاملين وأبنائهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك بعد إجراء مسابقة فى حفظ ربع ونصف القرآن الكريم وثلاث أرباع القرآن والقرآن الكريم كاملاً، وأشرف عليه الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، وشارك بها تسعة من العاملين واثنين من أبناء العاملين هذا بالإضافة إلى تكريم ثلاثة من العاملين المشاركين بالمسابقة الدينية الإلكترونية والتى أطلقتها الشركة على مجموعة الشركة بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.


وأكد اللواء محمد بدرى فى ختام الاحتفال أن هذه الاحتفالية تأتي لترسيخ تقليداً سنوياً ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم ولغرس قيم الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة.

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