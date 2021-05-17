الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفتح باب تسجيل التطعيم ضد كورونا عبر الإنترنت

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأ الحجز عبر الإنترنت لكبار السن لتلقي جرعات لقاح كورونا في مراكز التطعيم الكبيرة التي تديرها الدولة في طوكيو وأوساكا، اليوم الإثنين، حيث تحاول اليابان تسريع التطعيم وسط موجة رابعة من تفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن سكان المناطق الـ23 في العاصمة اليابانية الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر في السنة المالية الحالية حتى مارس المقبل أصبح بإمكانهم حجز مواعيد عبر موقع وزارة الدفاع وتطبيق لاين للمراسلات بداية من الساعة 1100 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، قبل فتح مركز التطعيم في وسط طوكيو في 24 مايو.

وبحسب الوزارة، تقدم للتسجيل 21 ألف شخص في 45 دقيقة فقط. 

وبدأت حجوزات مركز التطعيم في مدينة أوساكا، المقرر افتتاحه أيضا في 24 مايو، بداية من الساعة 1300 بالتوقيت المحلي. وقالت الوزارة إنه تم حجز جميع المواعيد المتاحة والتي يبلغ عددها 25 ألفا في غضون 25 دقيقة.

وبدأت اليابان في تطعيم سكانها المسنين البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة في منتصف أبريل، بعد أن بدأت حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في فبراير، لكن لم يحصل سوى 3% فقط من سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو أبطأ معدل تطعيم بين الاقتصادات الكبرى.

وحددت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا هدفا لاستكمال تطعيمات كبار السن بحلول نهاية حزيران/يوليو. في الوقت الحاضر، تتولى البلديات المحلية مسؤولية حملة التطعيم.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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