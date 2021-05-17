الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استهداف بؤرة إرهابية بمرتفعات القصرين في تونس

استهداف بؤرة إرهابية
استهداف بؤرة إرهابية بمرتفعات القصرين في تونس

كشفت وسائل إعلام تونسية محلية اليوم الاثنين نقلا عن مصادرها عن تنفيذ عملية عسكرية وأمنية مشتركة استهدفت مجموعات إرهابية بمرتفعات القصرين، وذلك في وقت متأخر من ليلة الأحد،  وأدّت إلى تسجيل إصابات في صفوف العناصر الإرهابية.

 يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التونسية محاربة أوكار الإرهابيين في البلاد.

وكانت السلطات التونسية  أعلنت أبريل الماضي عن تفكيك خلية ممولة لإرهابيين، يتواجد بعض أعضائها في إحدى الدول الأوروبية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر أمني تونسي.

ووفقا للوكالة الألمانية فقد أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بأن الخلية متخصصة في تمويل العناصر الإرهابية الموجودة بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين فيما يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع ومكوناته.

ويقود الخلية أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية الموجودان بإحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر، ومكنت عملية مداهمة لمنازل المتورطين من ضبط مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية، وفق المتحدث.

كما أحبطت السلطات أيضا في ابريل الماضي، هجوم إرهابي وشيك على مقر أمني في صفاقس.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط خلية إرهابية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس حسبما أفادت سكاي نيوز.

ومن جانب آخر، خلال الفترة الماضية، أحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات نابل وصفاقس شمال شرق تونس وجنوب شرقها 3 عمليات هجرة غير شرعية، وأوقفت 122 مهاجراً غير شرعي من بينهم أجانب .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العمليتين الأوليتين تمكنت من ضبط مركبين على متن كل منهما 23 مهاجراً غير شرعي، الأول بسواحل مدينة قليبية والثاني بسواحل مدينة قربة، مشيراً إلى أن قوات الأمن بمحافظة صفاقس أحبطت عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وألقت القبض على 76 شخصاً، أغلبهم يحملون جنسيات دول إفريقية، ومن بينهم ثلاثة عناصر مفتش عنهم كانوا على متن مركب صيد.

تونس ارهاب تفكيك خلية ارهابية خلية إرهابية ولاية القصرين

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