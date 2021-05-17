انطلاق الامتحان التكميلي لصفوف النقل بمدارس الجيزة.. غدًا

صفوف النقل

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالجيزة، لبدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى خلال غد الثلاثاء والأربعاء، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

من جانبه شدد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بالمدارس، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين يؤدون امتحانا تكميليا خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، والذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وكانت قد انتهت الإدارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والاعلان عنها داخل المدارس.