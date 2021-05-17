الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صفوف النقل

انطلاق الامتحان التكميلي لصفوف النقل بمدارس الجيزة.. غدًا

طلاب
طلاب

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالجيزة، لبدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى خلال غد الثلاثاء والأربعاء، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من غد الثلاثاء  وحتى السبت المقبل.

من جانبه شدد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بالمدارس، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين يؤدون امتحانا تكميليا خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، والذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: "الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلى فى المناهج المقررة لشهرى مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفى زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وكانت قد انتهت الإدارات التعليمية والمدارس من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التكميلى لصفوف النقل للبدء فى طباعتها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والاعلان عنها داخل المدارس.

طلاب كورونا وزارة التربية والتعليم النقل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الصف الرابع الابتدائي لامتحانات التكميلية

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

وصول أول طائرة «شارتر» إلى مطار مرسي مطروح الدولي من رومانيا

أماكن تلقي لقاح كورونا في القاهرة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

إلغاء رحلتين بين القاهرة وبيروت لانخفاض عدد المسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

«أبناء مصر بالخارج» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين