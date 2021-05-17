بعد معاناة إسلام إبراهيم من التهاب جدار المعدة.. إليك تفاصيل المرض وطرق الوقاية منه

وجه الفنان إسلام ابراهيم الشكر إلى جمهوره ومحبيه الذين بادروا من أجل الاطمئان على صحته بعد مرضه الأخير، واكتشافه بأنه يعاني من التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات شديدة في القولون، والذي سبب له بعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا المستجد.

وشارك بمنشور كتبه على صفحته الرسمية يقول فيه: "بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت إن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدي إلى التهابات في القولون، وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي.. متشابهة مع أعراض الكورونا ولكن طريقة العلاج مختلفة تماماً، وده بعد ما اتاكدت إن معنديش كورونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين".

إليك كل ماتريد معرفته عن التهاب جدار المعدة:

التهاب جدار المعدة

هو التهاب أو تهيج أو تآكل في بطانة المعدة يمكن أن يحدث فجأة (حاد) أو تدريجيًا (مزمن)، ويحدث بسبب الإفراط في تناول الكحول أو القيء المزمن أو الإجهاد أو استخدام بعض الأدوية مثل الأسبرين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات.

قد يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

بكتيريا تعيش في الغشاء المخاطي للمعدة، وبدون علاج يمكن أن تؤدي إلى القرحة أو سرطان المعدة.

وصول الصفراء من المرارة إلى المعدة.

الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات

إذا تُرك التهاب المعدة دون علاج، فقد يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ما هي أعراض التهاب المعدة؟

تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد، ولا توجد أعراض عند كثير من الأشخاص ومع ذلك تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

الغثيان أو اضطراب المعدة المتكرر.

انتفاخ البطن.

ألم في البطن.

التقيوء.

عسر الهضم.

الشعور بالحرقان أو النخر في المعدة بين الوجبات أو في الليل.

فقدان الشهية.

براز أسود.

كيف يتم تشخيص التهاب المعدة؟

لتشخيص التهاب المعدة، سيقوم الطبيب بمراجعة تاريخك الطبي الشخصي والعائلي، وإجراء تقييم بدني شامل، وقد يوصي بأي من الاختبارات التالية:

المنظار وهو أنبوب رفيع يحتوي على كاميرا صغيرة، من خلال فمك إلى أسفل معدتك للنظر إلى بطانة المعدة، سيتحقق الطبيب من الالتهاب وقد يقوم بإجراء خزعة، وهو إجراء يتم فيه إزالة عينة صغيرة من الأنسجة ثم إرسالها إلى المختبر لتحليلها.

تحاليل الدم: قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات دم مختلفة، مثل فحص عدد خلايا الدم الحمراء لديك لتحديد ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم، مما يعني أنه ليس لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

اختبار الدم الخفي في البراز يتحقق هذا الاختبار من وجود دم في البراز، وهو علامة محتملة على التهاب المعدة.

ماهو علاج التهاب جدار المعدة؟

تناول مضادات الحموضة والأدوية الأخرى.

تجنب الأطعمة الحارة والتوابل.

بالنسبة لالتهاب جدار المعدة الناجم عن عدوى الملوية البوابية، سيصف طبيبك نظامًا من العديد من المضادات الحيوية بالإضافة إلى عقار مثبط للأحماض.

إذا كان التهاب جدار المعدة ناتجًا عن فقر الدم الخبيث، فسيتم إعطاء جرعة فيتامين ب 12.

التخلص من الأطعمة المهيجة من نظامك الغذائي مثل اللاكتوز من منتجات الألبان.

بمجرد اختفاء المشكلة الأساسية، عادة ما يختفي التهاب جدار المعدة.