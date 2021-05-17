الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تمنح السودان قرضا بـ1.5 مليار دولار

وزير المالية الفرنسي
وزير المالية الفرنسي برونو لومير

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الاثنين، إن فرنسا ستمنح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

وتابع لومير في مؤتمر بباريس "سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي".

يأتي هذا فيما تستضيف العاصمة الفرنسية اليوم الإثنين مؤتمر باريس لدعم السودان، والذي يستمر ليومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط توقعات بأن يجمع المؤتمر أكثر من 1.4 مليار دولار لدفع ديون السودان لصندوق النقد الدولي.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والتعدين والبنى التحتية والموانئ، بالإضافة إلى الاتصالات والتحوّل الرقمي.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد  أعلن وصول رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر.

ويشارك في مؤتمر باريس، إلى جانب رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وعدد من المسئولين وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد  أعلن وصول رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر.

السودان يعقد مؤتمرات دعم في واشنطن وطوكيو

وقال عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء السوداني للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية، إن كل الاستعدادات قد اكتملت لعقد جلسات المؤتمر غدا الإثنين بمشاركة دولية واسعة.

وأعلن عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وآخر بطوكيو وكذلك بدول الخليج، وذلك لتشجيع الاستثمار في السودان، كما سيتم قيام لقاء تفاكري حول تلك المؤتمرات قبل نهاية هذا العام.

كما أعلن قمر الدين عن قيام مؤتمر آخر في واشنطن العام المقبل، وثالث بطوكيو وكذلك بدول الخليج، بهدف تشجيع الاستثمار في السودان.

السودان مؤتمر باريس مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان فرنسا قرض صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

وصول أول طائرة «شارتر» إلى مطار مرسي مطروح الدولي من رومانيا

أماكن تلقي لقاح كورونا في القاهرة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

إلغاء رحلتين بين القاهرة وبيروت لانخفاض عدد المسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

«أبناء مصر بالخارج» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين