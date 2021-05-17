عادل إمام من "«حلاوة عسلية بمليم الوقية» لـ «الزعيم»

في عيد ميلاده..

نحتفل اليوم بعيد ميلاد الفنان عادل إمام 81 صاحب الرصيد الفني الكبير الذي جعله يتربع على عرش الفن المصري وحصوله على لقب “الزعيم” عن جدارة واستحقاق بعد أن تزعم حركة الفن الكوميديا في مصر خلال العقود الماضية حتى أن كل تعبير في وجهه أصبح يضحك جمهوره في الوطن العربي بأكمله وانتقلت شهرت حتى له أصبح له شعبية في العالم كله.

أول جملة للزعيم عادل إمام

الفنان عادل إمام إبن محافظة الدقهلية بدأ مشواره الفني من الصفر تماما، وكانت بدايته الفنية بجملة واحدة هي “حلوة عسلية بمليم الوقية” في مسرحية “ثورة قرية” التي قدمت خلال فترة الستينيات وكتب الفنان الراحل عزت العلايلي هذه المسرحية وأخرجها المخرج الكبير حسين كمال، وضمت عددا كبيرا من النجوم مثل الفنان الراحل صلاح قابيل والفنان رشوان توفيق والفنانة زوزو نبيل كما شارك الفنان عزت العلايلي في بطولتها ايضا.

أول أعمال عادل إمام

وقدمت المسرحية من خلال فرقة التلفزيون والتي تأسست على يد المخرج السيد بدير، وخلال الموسم الثاني لعروض فرق مسرح التلفزيون انضم إليها عدد من الوجوه الجديدة، وكان من ضمنها الفنان عادل إمام والفنان صلاح السعدني واختبرهما المخرج حسن كمال، ومن ثم انضما لفرق مسرح التلفزيون، وكان أول ظهور للفنان عادل إمام على خشبة المسرح بشكل احترافي وانطلق بعدها ليتربع على عرض الفن المصري.

أعمال الزعيم عادل إمام

الزعيم عادل إمام قدم كل ألوان الفن المصري من تراجيدي واجتماعي وكوميدي لكنه تميز في الكوميدي حتى أصبحت أعماله الأخيرة تنتمي إلى هذا اللون وأصبح معشوق الجماهير وخلال مسيرته الفنية قدم اعمالا عظيمة وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 170 عملا كان آخرهم مسلسل “فلانتينو” الذي قدمه خلال رمضان قبل الماضي مع الفنانة دلال عبد العزيز.