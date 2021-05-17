في عيد ميلاد الزعيم.. صيحات رائجة صنعها عادل إمام في شخصيات أفلامه

يوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث ولد عام 1940 بقرية شها التابعة للمنصورة بمحافظة الدقهلية، وخلال مشواره الفني الذي تميز بالبساطة في اختيار الملابس أثناء ظهوره على الشاشة، والتي لفتت أنظار الشباب والرجال الذين شعروا أنه واحدًا منهم، بل وأصبحت ملابسه علامة مميزة في أعماله الفنية وقلدها محبوه في الشارع.

- أزياء لازمت عادل إمام بمشواره الفني

اتسم "الزعيم" عادل إمام بالبساطة في ارتداء ملابسه واكسسوارته في معظم أفلامه، ورغم التنوع الكبير في الشخصيات التي جسدها إلا أن هناك تكرار في الملابس التي أدى بها معظم أدواره وقد لاحظنا في عدد من أفلامه مجموعة معين من الملابس والتي جعلها تحولت لموضة رائجة في ذلك الوقت.

الكوتشي الأبيض

من الأشياء التي لازمت الزعيم عادل إمام في مشواره الفني الكوتشي الأبيض، ويعتبر أول نجم ارتداه على الملابس الجينز، واشتهرت في ذلك الوقت بسببه.

البدلة الجينز

تعتبر البدلة الجينز من الملابس التي لازمت الزعيم، وكان أول من ارتداها، فى أعماله وأصبحت موضة رائجة على مدار سنوات، وظهر بها في الكثير من الأفلام منها: حنفي الأبهة، حتى لا يطير الدخان، مسجل خطر، الغول، وأيضا مسلسل أحلام الفتى الطاير، ولم تخلو مسرحياته من وجود البدلة الجينز، فقد ظهر بها في "الواد سيد الشغال، الزعيم، وعند سؤاله عن السر أجاب قائلا: "الفقير والغني يرتديان البدلة الجينز، فهى تمثل غالبية فئات المجتمع".

جاكيت جلد

يعتبر الزعيم عادل إمام أشهر من ارتدى الجاكت الجلد بكافة ألوانه، وهو علامة أخرى من علامات عادل إمام المميزة، ربما اختلفت ألوانه في بعض الأعمال، لكن الأسود كان أكثرهم ظهورا معه، في أفلام مثل سلام يا صاحبي، المشبوه، بخيت وعديلة الجزء الأول والثاني.

بلوفر أحمر

من الأزياء التي ظهر بها عادل إمام في عدد من أفلامه، رغم اختلاف شكله: «خلي بالك من عقلك»، «واحدة بواحدة»، و«الهاي كول» في أفلام «سلام يا صاحبي»، و«رجل فقد عقله»، وكذلك «السديري» في أفلام «الإرهاب والكباب»، و«الإنسان يعيش مرة واحدة»، وكلهم اتفقوا في اللون الأحمر، وكان يرتديهم إما فوق قميص أبيض، أو أسفل «الجاكيت».

- الباريه الأبيض

واحد من الإكسسوارات التي استخدمها الفنان عادل إمام، وخاصة الوان الأبيض وظهر به في ثلاثة أفلام هى عصابة حمادة وتوتو، واحدة بواحدة، كراكون في الشارع.

البدلة الجينز

الباريه الأبيض

الجاكيت الجلد