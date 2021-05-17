الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 192 رحلة جوية بمطار برج العرب اليوم

مطار برج العرب
مطار برج العرب

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن مطار برج العرب الدولي، سيشهد استقبال ووصول 192 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية بمرحلتى  السفر والوصول على مدار اليوم الاثنين، لنقل نحو 20 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار برج العرب تتخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

أشارت إلى أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين

رحلات مطار برج العرب مطار برج العرب الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وزارة الطيران المدني وزارة السياحة والآثار

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