مستوطنون يقتحمون مقبرة «باب الرحمة» المحاذية للمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تلمودية عند بوابة الرحمة في منتصف المقبرة على سور المسجد الأقصى، كذلك أدوا رقصات تلمودية في ساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، قبل اقتحامهم للمقبرة.

وجاءت رقصات المستوطنين واقتحامهم لمقبرة الرحمة ومحيط باب الأسباط، بعد فشلهم في اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة لليوم الثاني على التوالي.

يأتي هذا فيما أعلن جيش الاحتلال، اليوم، عن قصف 9 منازل لقادة حماس في غزة توجد فيها مخازن للأسلحة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا قصف أنفاق لحركة حماس خلال الساعات الماضية عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.

يأتي هذا فيما شنت قوات الاحتلال، منذ قليل، غارات جديدة على قطاع غزة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، كما شن الاحتلال غارة إسرائيلية في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة، وشرق بلدية جباليا ومنطقة السودانية.

فيما أ كد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وفي تصريح لقناة "12" الإسرائيلية، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه "بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف:"نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة"، مشيرا إلى أن "انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام".

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "هناك مسئولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا إسرائيل لا ترغب أن تحصل عليه".