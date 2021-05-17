تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار «العطارين» بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار بناء قديم مشغول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الانهيار.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الاسكندريه، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من مطبخ عقار ب 4 ممر أرتينوف من شارع صلاح سالم محطة الرمل أمام بنك القاهرة، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها الي مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين العقار عبارة عن بناء قديم حوائط حاملة ومشغول بالسكان، ومكون من أرضي وثلاث طوابق علوية وجزء بالسطح، وسقوط اسقف المطبخ من الدور الثالث حتي الدور الأول بدون حدوت إصابات.

كما تبين أن العقار صادر لة قرار الترميم رقم 7 لسنة 1998، وتم عمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بمعرفة قوات قسم شرطة العطارين وذلك لحماية للارواح، والإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.