الإثنين 17 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، صباح اليوم الاثنين، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت عشرات الغارات منازل ومصانع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع (فومكو) الواقع شرق جباليا، بعد استهدافه من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أصيب، اليوم، العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن مواجهات اندلعت، فجرا، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق.

 

تواصل أعمال العنف

 

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم ،غارات عنيفة استهدفت عدة منازل ومباني ومواقع وطرقات على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب.

وأفاد وكالة وفا الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 100 غارة عنيفة على عدة مناطق، تركزت على المنطقة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.

واستهدف القصف مجمع أنصار، ومواقع قرب أبراج المقوسي، ومنزل مكون من 4 طوابق قرب مستشفى الشفاء، ومبنى آخر، وطرق رئيسية وفرعية في أحياء الرمال وتل الهوا والشيخ عجلين والمنطقة الغربية من حي الزيتون.

وذكرت “وفا” أن عددا من المواطنين بينهم نساء وأطفال أصيبوا، مضيفة أن مركبات الإسعاف والطواقم الطبية تواجه صعوبة في الوصول والحركة لنقل الجرحى بفعل تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي للطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات.

كما خلف القصف أضرارا جسيمة في خطوط الناقل للكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة منها.

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