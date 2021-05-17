الإثنين 17 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

80 % من اليابانيين يدعمون إلغاء أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

كشف استطلاع للرأي حديث أجرته صحيفة "أساهي شينبون" اليابانية ونُشرت نتائجه اليوم الإثنين، أن أكثر من 80% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية هذا الصيف، وسط استمرار ارتفاع إصابات كورونا وبطء طرح اللقاحات قبل أقل من ثلاثة أشهر من افتتاح الأولمبياد.


وأشارت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، التي نقلت نتائج الاستطلاع على موقعها الإلكتروني، إلى أن أحدث استطلاع للرأي العام في اليابان حول هذه القضية يأتي بعد أن وسعت الحكومة المركزية نطاق حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا يوم الجمعة الماضية، حيث تكافح اليابان حاليا موجة رابعة من الإصابات فرضت معها ضغطًا متزايداً على نظام الرعاية الصحية في البلاد.


وأظهر الاستطلاع أن 43% من المشاركين يريدون إلغاء الألعاب، في حين أعرب 40% عن رغبتهم في تأجيلها مرة أخرى، وارتفعت هذه الأرقام من 35% أيدوا الإلغاء في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة قبل شهر، ومن 34% كانوا يرغبون في مزيد من التأخير، بينما أبدى 14% فقط رغبتهم في إقامة الألعاب هذا الصيف كما هو مقرر، انخفاضًا من 28%، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 1527 ردًا من 3191 مكالمة هاتفية.


ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم، مع الأخذ في الاعتبار بأن طوكيو نفسها من بين تسع محافظات يابانية تخضع حاليًا لحالة طوارئ وطنية لمكافحة كوفيد-19، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو الجاري.


وفي حال استمرت المنافسات، قال 59% من المشاركين إنهم لا يريدون متفرجين، مع 33% يؤيدون أعدادًا أقل من المتفرجين، فيما يقول منظمو الأولمبياد إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات من أجل مكافحة الجائحة، بما في ذلك إجراء الاختبارات الطبية المنتظمة للرياضيين وفرض حظر على استقبال المشجعين من الخارج، ستحافظ على سلامة الألعاب.

اليابان اولمبياد طوكيو اليابانيين الألعاب البارالمبية

الأكثر قراءة

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

إعادة يد مبتورة للحركة بعد جراحة ناجحة بمستشفيات جامعة المنوفية

فلسطين: قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإصابات بالاختناق في الخليل

كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية.. نصائح من مدير معهد القلب السابق

مصر للطيران تسيّر 59 رحلة بمطار القاهرة اليوم

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إماراتية: السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية

«أبناء مصر بالخارج» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

60 جريحا في انهيار مدرج لكنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف قرب القدس