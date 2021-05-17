23 وفاة و1852 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الإثنين - أنه يوجد 1803 حالات حاليا بالمستشفيات، بينهم 616 حالة في العناية المركزة، كما تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك تصل حالات الوفاة إلى 24709 حالات.

وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة في بلجيكا، مليونا و31 ألفا و923 حالة، وتلقى 397 ألفا و679 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 161 مليونًا و 728 ألفًا و 960 حالة،ما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 356 ألف و 015 حالة، و سجلت حالات التعافي 139 مليونًا و 552 ألفًا و 386 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

