207 إصابات جديدة بكورونا في تايوان.. والإجمالي 1682

أعلن وزير الصحة التايواني، تشن شي تشونج، أن بلاده سجلت 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1682 حالة.

وأوضح تشونج -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن هذه تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجلة محلية.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حتى الآن 12 حالة، فيما رفعت لجنة مكافحة فيروس كورونا مستوى التنبيه في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس مع زيادة عدد الحالات المحلية .



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.