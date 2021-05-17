مصادر: زيادة الرحلات الجوية القادمة من المدن الروسية إلى مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن زيادة معدلات التشغيل الخاصة بالرحلات الجوية القادمة من مختلف المطارات الروسية إلى مطار القاهرة الدولي خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع احتمالية عودة الرحلات السياحية الروسية إلى المدن المصرية مع بداية الشهر المقبل.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدة شركات روسية وطنية وخاصة بدأت خلال الآونة الأخيرة زيادة أعداد رحلاتها الجوية بين القاهرة ومختلف المطارات الروسية، بزيادة وصلت إلى 4 رحلات في اليوم الواحد خاصة في ظل التشديدات الوقائية والإجرائية التي تتبعها السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، فضلا على تشديد وسائل الحماية الأمنية والتأمينية على الرحلات الروسية بمرحلتي السفر والوصول.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع زيادة الرحلات الروسية مع بدء الفصل الصيفي، والذي من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي القادم من مختلف المدن الروسية .

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

الجدير بالذكر، أنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.