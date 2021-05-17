التشيك تبدأ تخفيف قيود كورونا مع تحسن الوضع الوبائي

بدأت جمهورية التشيك تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) اعتبارا من اليوم الاثنين، مع تحسن الوضع الوبائي، حيث إن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي اللقاح حتى الآن، تم توزيع أكثر من 3.6 مليون جرعة في البلاد بشكل عام.

وذكر راديو براغ الدولي أنه تم اليوم إعادة فتح حدائق المطاعم بشرط ألا تقل المسافة بين الطاولات عن متر ونصف المتر، وعدم السماح بوجود أكثر من أربعة أشخاص على الطاولة الواحدة، كما يجري مطالبة الزبائن بتقديم شهادة تفيد بحصولهم على التلقيح المضاد للفيروس، أو تكون بحوزتهم نتيجة مسحة سليبة.

كما تم السماح بفتح الصالات الرياضية واستوديوهات الرقص ومراكز اللياقة البدنية أمام الجمهور، السماح بعودة أطفال المدارس الابتدائية إلى الفصول الدراسية، وإقامة الفعاليات الثقافية في الهواء الطلق.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.