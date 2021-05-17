مصر للطيران تسيّر 59 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران، بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، ٥٩ رحلة جوية بمعدل ٣٧ رحلة دولية، و١٩ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي، لنقل ٤٨٤٧ راكبا وسط إلتزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر .

وتتخذ الشركة الوطنية للطيران مصر للطيران كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الحالات، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “ الاياتا” ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

الجدير بالذكر، أنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.