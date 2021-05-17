2136 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليومة الإثنين، تسجيل ألفين و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و156 ألف حالة.

وأضاف ستيبانوف -عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أنه تم تسجيل خلال الساعات الـ24 الماضية 109 حالات وفاة مرتبطة بالجائحة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 48 ألفا و184 حالة.

يذكر أنه تعافى منذ بدء جائحة كورونا في أوكرانيا مليون و864 ألفا و593 شخصا، فيما تم تطعيم 2230 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ضد فيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس التاجي في البلاد أكثر من 940 ألف شخص منذ تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان