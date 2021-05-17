ارتفاع إصابات كورونا في قيرغيزستان لـ 100.9 ألف

سجلت السلطات الصحية القيرغيزية اليوم الإثنين، 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء جائحة كورونا في شهر مارس عام 2020 إلى 100 ألف و732 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 8 وفيات جديدة مرتبطة بالجائحة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ألف و711 شخصا، فيما تماثل 284 مريضاً للشفاء التام في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 93 ألفا و886 متعافيا.

وسجلت العاصمة القيرغيزية (بيشكيك) أكثر عدد إصابات ووفيات، حيث سجلت من بين الإصابات الجديدة 161 حالة إصابة و4 وفيات.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

