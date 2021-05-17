«YouTube» يطلق حملة لتشجيع الشباب على تلقي لقاح كورونا ببريطانيا

أطلقت منصة يوتيوب YouTube حملة إعلانية لتشجيع الشباب في المملكة المتحدة على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت المنصة أن الحملة تتضمن إعلانات على الحافلات واللوحات الإعلانية ويوتيوب.

يأتي ذلك بعد تعرض يوتيوب لانتقادات لبطئه في وقف انتشار المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، لكن المنصة قالت إنها أزالت 900 ألف مقطع فيديو متعلقة بكورونا انتهكت قواعدها.

قال المدير الإداري لموقع يوتيوب في المملكة المتحدة بن ماكوين ويلسون إن منصة مشاركة الفيديو تتمتع "بقدرة هائلة على الوصول" بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

يذكر أن في أكتوبر الماضي، غيّرت منصة يوتيوب سياستها لحظر الادعاءات المضللة حول لقاح فيروس كورونا.

ومع ذلك واجهت المنصة انتقادات مستمرة بشأن انتشار المعلومات المضللة.



وقد أعلنت شركة «يوتيوب» الشهر الماضي، عزمها نشر تقديرات لنسبة الفيديوهات التي تُشاهد عبر المنصة التابعة لـ"جوجل" قبل سحبها بسبب انتهاك قواعدها، كاشفة عن أن معدل هذه المنشورات آخذ في التراجع ومؤكدة تكثيف الجهود للتصدي لها.

وأشارت "يوتيوب" إلى أن تقريرها الربعي بشأن الإشراف على المحتويات سيتضمن "معدل المشاهدات للفيديوهات المخالفة" للإشارة إلى النسبة المئوية للمشاهدات الخاصة بالمحتويات المخالفة لقواعد المنصة، وهي كانت أقل من 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وقالت مديرة الشؤون الأمنية في يوتيوب جنيفر أوكونور خلال مؤتمر صحفي: إن "هذا الرقم منخفض جدا".

وأضافت: "بطبيعة الحال نريد تسجيل رقم أدنى بعد، وفريقي يعمل ليلا ونهارا في هذا الاتجاه".

ويعني هذا المعدل أن المضامين التي تنتهك قواعد "يوتيوب" تحصد ما بين 16 إلى 18 ألف مشاهَدة من كل عشرة آلاف مشاهَدة عبر المنصة، بحسب أوكونور.

ولم تفصّل "يوتيوب" القواعد التي ستؤخذ في الاعتبار خلال احتساب هذه النسبة.

وترصد أنظمة الإشراف الآلية 94% من المضامين التي تنتهك قواعد الاستخدام، وتسحب 75% منها قبل أن تحصد عشر مشاهدات.

وأوضحت جنيفر أوكونور: أن فرق المنصة تحدد هذا المعدل في بياناتها الداخلية منذ 2017، وهو تراجع بنسبة تقرب من 70% بفضل استثمارات على صعيد التكنولوجيا والموارد البشرية.

ومنذ تقريرها الأول بشأن احترام قواعدها سنة 2018، سحبت "يوتيوب" أكثر من 83 مليون فيديو وسبعة مليارات تعليق.